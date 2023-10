Su Gazetinu, lunis 23 de santugaine de su 2023

Mancari, a bortas, is voluntàrios de is assòtzios chi amparant is animales content de fainas malas fatas dae s’òmine contras de is animales, pro sorte manna issoro acontessent a fitianu esempros bellos de fainas pro agiudare o pro sarvare is amigos a bator pees.

Unu contu acabbadu bene arribat dae Crabas, in ue una callelledda de ratza Setter inglesa, Maya, nch’est ruta dae sa contra de rocas de Su Tingiosu, faghende unu bòlidu de unos 20 metros. Su mere at avisadu luegos a is Vìgiles de su Fogu chi, calados a ue s’agataiat sa callelledda, dd’ant sarvada torrende-dda a is carignos de su mere, cun presu mannu de totus.

S’àtera die, imbetzes, unu margianeddu chi est abarradu trobeddadu in una funighedda at torradu a connòschere sa libertade. Unu massaju at agatadu s’animale cun sa fune chi ddi faghiat a trobea a sa coa e a is pees. Sigomente s’animale, assustadu e timerosu, non ddi permitiat de s’acostire pro nde ddu iscabùllere, su massaju at tzerriadu a sa Forestale: un’agente de su Nùcleu cinòfilu antivelenos de s’istatzione de Aristanis, isfidende is mùssigos de s’animale, nch’est renèssidu a nde-dd’istrobeddare dae sa funighedda. Su margianeddu dd’at pigadu in càrrigu, duncas, sa Clìnica Duos Mares de Aristanis pro ddu curare. Su diretore sanitàriu de sa clìnica, Paolo Briguglio, at torradu a liberare s’animale in is sartos de Padru Acas.

Si custos duos sunt contos acabbados bene chi naschent dae sa sensibilidade e dae s’atrivimentu de s’òmine, non totu is animales tenent sa matessi sorte bona. Acontesset, difatis, chi canes e gatos abbandonados non nche resessent a agatare una domo e una famìllia noa chi si pighet incuru de issos.

Pro non lassare is animales a passiu e pro ddis agatare una sistematzione noa in antis de su canile, su Comune de Crabas at cuncordadu su Registru de is voluntàrios chi sunt disponìbileas pro ofèrrere una sistematzione provisòria. “Nos faghet praghere mannu s’impìnnu de una filera longa de voluntàrios pro agiudare custu progetu de amparu de is animales chi sunt sena de mere”, narat s’assessore crabarissu de sa Cultura Carlo Trincas.

Antoni Nàtziu Garau

