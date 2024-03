Dai comuni Una targa in dono dalla comunità di Narbolia al luogotenente cs Luigi Aulitto

La consegna della targa all'ex comandante della stazione dei carabinieri

Narbolia

Un encomio per il servizio prestato al paese in 28 lunghi anni. È quanto il Consiglio comunale di Narbolia ha voluto riservare al luogotenente cs Luigi Aulitto, il comandante della stazione dei carabinieri, andato in pensione lo scorso 1° febbraio.

“Abbiamo consegnato al comandante una targa in segno di ringraziamento da parte dell’intera comunità narboliese, per aver ricoperto il suo ruolo con spiccato senso del dovere e con un innato spirito di servizio”, ha commentato il sindaco del paese Gian Giuseppe Vargiu. “Nei numerosi anni trascorsi nella nostra comunità, ha svolto un prezioso lavoro nel garantire ordine pubblico e sicurezza ai cittadini, e nella promozione della cultura della legalità”.

La targa, consegnata all’ex comandante durante una riunione di Consiglio,