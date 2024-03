Oristano, svuotano i conti spacciandosi per poliziotti: l'allarme

La sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Oristano ha lanciato l’allarme su un aumento delle truffe telefoniche che coinvolgono sedicenti operatori della polizia postale. Questi criminali, mediante l’uso della tecnica dello spoofing, stanno contattando numerosi utenti, spingendoli a effettuare trasferimenti di denaro sotto falsi pretesti di sicurezza. Le tattiche impiegate dai truffatori per guadagnare la fiducia delle vittime stanno continuamente evolvendo. Uno degli ultimi schemi criminali sfrutta la fiducia naturale che le persone hanno nelle forze dell’ordine. Vittime hanno ricevuto messaggi sms apparentemente provenienti dalle loro banche, avvisandole di presunti accessi non autorizzati ai loro conti. Il tutto seguito da chiamate da numeri che sembrano appartenere alla Polizia Postale. In queste truffe, le vittime sono ingannate con messaggi che simulano notifiche ufficiali delle loro banche, seguiti da telefonate che sembrano provenire dalla Polizia Postale, rafforzando l’inganno grazie alla tecnica dello spoofing. I truffatori, fingendosi operatori della Polizia Postale, inducono le vittime a trasferire i propri risparmi su conti correnti da loro indicati come “sicuri”, per preservarli da presunti

