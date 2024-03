Successo per il Job Day a Oristano, offerti 2.695 posti di lavoro

L’Itis Othoca di Oristano ieri ha aperto le sue porte, nel cuore dell’area industriale, per ospitare il quarto appuntamento del Job Day edizione 2024. La formula dei Job Day territoriali, unica in Italia, ha dimostrato la sua bontà anche a Oristano, registrando un aumento in tutti gli ambiti. Ben 116 imprese partecipanti (57 in presenza, 59 in modalità virtuale), 476 annunci di lavoro pubblicati per un totale di 2.695 opportunità lavorative, oltre 2.300 iscritti al portale, 5.324 candidature, 1.107 colloqui programmati e centinaia di colloqui non programmati. “Gli eventi Job Day – ha commentato Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal – hanno un impatto significativo sui territori. A Oristano, questo evento conferma la sua efficacia nel creare opportunità di occupazione, favorire la riqualificazione e fornire indicazioni concrete sui percorsi formativi e di crescita oltre a facilitare il matching tra domanda e offerta lavorativa. Oltre ai numeri delle assunzioni generate direttamente dai colloqui, svolti durante l’evento, è importante sottolineare il valore delle dinamiche, delle idee in movimento e delle prospettive economiche

