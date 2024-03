Oristano, selezione per il direttore scientifico: cosa c'è da sapere

Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale triennale di direttore scientifico del Centro internazionale per la ricerca sulle civiltà egee (C.I.R.C.E.). L’assessore alla Cultura Luca Faedda ricorda che “il Centro Internazionale universitario interistituzionale per la Ricerca sulle Civiltà Egee è stato istituito con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, nel 2018. Svolge attività di ricerca archeologica ed epigrafica sulle scritture egee con Grecia e Cipro. Ma anche ricerche linguistiche e storiche, collabora con gli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Università e con studenti, ricercatori e docenti dei Centri di ricerca Italiani e stranieri”. “Il direttore scientifico – prosegue Faedda – dovrà svolgere le diverse funzioni. Referente scientifico e responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e della valorizzazione dei Beni del Centro di Civiltà Egee. Collaborerà con il Comune di Oristano e con l’Università degli Studi di Cagliari e

