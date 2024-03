Ales, i carabinieri celebrano il precetto pasquale

Nella cattedrale dedicata ai Santi Pietro e Paolo di Ales i carabinieri del comando provinciale di Oristano, unitamente agli altri rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, hanno celebrato il Precetto Pasquale, momento di preghiera della compagine militare per il periodo religioso della Quaresima. Alla celebrazione hanno partecipato una nutrita rappresentanza di carabinieri in servizio e una fitta schiera di appartenenti alle numerose sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Insieme a loro i familiari dei caduti in servizio dell’Arma e i cittadini della parrocchia di Ales e dei comuni limitrofi. Presenti anche molti sindaci del circondario. La Messa è stata celebrata da monsignor Sergio Siddi, vicario dell’Ordinario Militare, con la presenza dei cappellani militari dei carabinieri don Gianmario Piga e don Francesco Bregoli. Nell’omelia i celebranti hanno fatto riferimento alla disponibilità e vicinanza che incarnano i più importanti valori e compiti dei servitori dello Stato tra i quali i carabinieri ne sono una rappresentazione soprattutto nei piccoli borghi e comuni. L’Arma infatti è da sempre protesa verso l’ascolto e

