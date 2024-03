Le previsioni meteo per la città di Oristano indicano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno tra i 7 gradi di minima e i 14 gradi di massima. Questi dettagli sono stati forniti dagli esperti di 3bMeteo per l’odierna giornata.

“A Oristano oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 3 millimetri di pioggia – fanno sapere i meteorologi -. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi, la minima di 7 gradi. Lo zero termico si attesterà a 1.651 metri. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso”.

In Sardegna, la pressione atmosferica diminuisce rapidamente, consentendo all’aria più umida di entrare rapidamente. Questo porta a un deterioramento delle condizioni meteorologiche nella seconda parte della giornata, con leggere piogge sparse. In dettaglio, lungo la costa occidentale, nell’entroterra meridionale, settentrionale e sui rilievi, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con leggere piogge per l’intera