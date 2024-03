La direzione generale della Asl 5 insieme all’ufficio integrazione “ospedale-territorio” ha emesso una serie di aggiornamenti riguardanti 6 Ascot nell’Oristanese .

Si comunica il posticipo del turno dell’ambulatorio di comunità territoriale a Villaurbana, sito in via Otorino Angius 5, dal lunedì 4 marzo al mercoledì 6 marzo, dalle ore 9 alle ore 13:30. Questo servizio è dedicato ai pazienti senza medico di base di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

Nel caso dell’Ascot di Ghilarza, ospitato nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, il turno previsto per lunedì 4 marzo non sarà operativo. Di conseguenza l’ambulatorio rimarrà chiuso in quella giornata. Tale servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di base di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

Altresì, l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Busachi, sito in via Satta 39, non sarà operativo mercoledì 6 marzo, pertanto rimarrà chiuso in quella giornata. Questo servizio è destinato ai pazienti rimasti senza medico di base di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.