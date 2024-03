Viaggio nel Sinis delle donne, attraverso i racconti della scrittrice Michela Murgia, nella città della Sardegna che le ha dato i natali: Cabras.

Venerdì 8 marzo alle ore 18, in occasione della festa della donna, si svolgerà un simposio dedicato alla scrittrice, recentemente scomparsa. L’evento si terrà nei locali della Cantina Contini, in via Genova 48 a Cabras nell’appuntamento “Festa delle donne del Vino”. L’evento “Viaggio nel Sinis” dedicato a Michela Murgia sarà un brindisi alla memoria della scrittrice di Cabras. Una donna “che ha portato in ogni sua opera i profumi, il gusto e l’amore per la sua terra”. Sarà un’occasione unica per ripercorrere, per voce di alcuni membri della sua famiglia e i suoi amici, alcuni dei passaggi letterari più significativi dell’autrice e che raccontano la Sardegna. L’appuntamento che celebra le donne del vino, alla sua ottava edizione, coinvolge tutte le donne associate. In Sardegna sono una cinquantina e quest’anno porta il tema “Donne, vino e cultura”.

Perciò nella sale rinnovate della cantina Contini verranno letti e