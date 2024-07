Oristano, dopo la chiusura del ponte il sindaco replica a Marcoli

“Umberto Marcoli ha ragione: non può bastare un cantiere a bloccare un’intera città. Ma deve rivolgere le sue critiche verso chi ha preso le sue decisioni in autonomia, senza un doveroso confronto con chi la città la amministra”. Il sindaco Massimiliano Sanna interviene sulla polemica aperta dai lavori sul ponte Tirso a cura della Provincia di Oristano. Rispondendo al consigliere di Progetto Sardegna evidenzia che “l’intervento dell’assessore Cuccu è stato naturale, doveroso, puntuale e opportuno, in virtù della delega che gli è stata assegnata, oltre che preventivamente concordato e condiviso con il sottoscritto. Non capisco il senso della critica. È naturale che su un problema che riguarda il traffico intervenga l’assessore competente che, come ogni altro componente dell’esecutivo, agisce in accordo con il sindaco. Preciso che mentre l’assessore Cuccu interloquiva con la Provincia io intervenivo con il Prefetto”. “Premesso che questo non era il momento migliore per programmare un intervento tanto impattante sul traffico, rimane il fatto che è mancato un confronto preventivo per concordare misure idonee ad attenuare

