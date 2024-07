Assalto eolico, interviene il parroco di Marrubiu: "Affaristi"

Sulla questione dell’assalto eolico in Sardegna interviene anche don Alessandro Enna, parroco di Marrubiu. Pur dichiarandosi favorevole alle energie alternative, il sacerdote ha espresso preoccupazione per la presenza di “affaristi senza scrupoli” che operano senza considerare le esigenze degli abitanti dell’isola. Don Enna, attraverso il sito parrocchiale , ha inoltre lanciato un appello alla Chiesa sarda affinché prenda posizione e intervenga in questa delicata vicenda. “Nei giorni scorsi un parrocchiano ha manifestato con un forte messaggio indirizzato alla parrocchia, la giusta preoccupazione per lo scempio in atto nella nostra isola, con quello che viene chiamato l’assalto eolico – afferma don Alessandro Enna -. Malumori e proteste si stanno intensificando anche a Marrubiu, con appelli per fermare questo assalto deturpante i nostri territori. Infatti, a pochi metri dalla zona industriale di Marrubiu (PIP) è in fase di montaggio una gigantesca torre con gigantesche pale visibilissime a chi transita sulla 131”. Il sacerdote si è detto favorevole alle “energie alternative”, pur essendoci dei pro e dei contro. “Lo scorso

