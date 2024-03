Oristano, con l'arrivo della primavera arriva il picco dell'influenza

Con l’arrivo della primavera, si prevede il picco dell’influenza B entro marzo. Questo virus, tipico delle ultime fasi della stagione invernale, sembra colpire con maggiore intensità i bambini e i giovani, portando con sé una serie di sintomi fastidiosi. L’influenza B non risparmia le vie respiratorie e, soprattutto, l’intestino, manifestandosi attraverso febbre, mal di gola, tosse, naso che cola, stanchezza e dolori muscolari. Tuttavia, uno dei tratti distintivi di questo virus è la sua inclinazione a causare disturbi gastro-intestinali, come nausea, vomito e diarrea, soprattutto tra le persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Nei Pronto Soccorso degli ospedali, in particolare quelli pediatrici, si registra già un aumento dei casi legati a questo virus, mentre negli ambulatori si osservano numerosi casi di virus intestinali. Nonostante la comparsa di qualche polmonite virale, sembra che il Covid sia quasi scomparso dalla scena. Nonostante i casi di influenza di tipo B siano meno frequenti rispetto al tipo A, la gravità della malattia non è

