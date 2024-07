Oristano aderisce ad Agorai, l'incontro sulla salute mentale

Lunedì 22 luglio, il Dipartimento di Salute Mentale di Oristano, guidato dallo psichiatra Antonello Mignano, prenderà parte all’iniziativa nazionale “Agorai”. Questo evento, che si svolgerà simultaneamente in diverse città italiane, offre un’opportunità unica di incontro tra operatori sanitari, pazienti, familiari, associazioni e cittadini interessati al tema del disagio psichico. L’incontro di Oristano si terrà alle ore 18 nella sala rosa dell’ospedale San Martino. “L’evento non solo illustrerà le attività del nostro Dipartimento – afferma Mignano – ma sarà anche un’occasione per ricevere feedback sui servizi offerti e raccogliere suggerimenti e osservazioni dai nostri utenti, dai loro familiari e dalle associazioni. Sarà un momento di democrazia partecipativa in senso ampio”. “Agorai” è stato ideato dal dottor Alessandro Coni, direttore del Centro di Salute Mentale della Asl di Cagliari, con l’intento di avviare discussioni su scala nazionale riguardo la salute mentale. L’obiettivo è facilitare il dialogo tra professionisti del settore e la comunità, per individuare necessità e affrontare eventuali problematiche. “Invitiamo tutti a partecipare – conclude Mignano – perché la salute

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie