Malore fatale sulla spiaggia, muore a 74 anni

Felice Salvatore Cabras, pensionato di Iglesias di 74 anni, ha perso la vita a causa di un malore mentre stava facendo il bagno nella spiaggia di Plagemesu, a Gonnesa. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto poco dopo che Cabras aveva iniziato una breve nuotata. I bagnini della spiaggia hanno notato che, improvvisamente, l’anziano si era aggrappato alla fune che delimita il corridoio delle barche, incapace di muoversi. Preoccupati sono accorsi in suo soccorso, ma le condizioni dell’uomo erano già critiche. Il pensionato è stato riportato a riva, dove è stato assistito da un medico presente sulla spiaggia. Non molto tempo dopo, è arrivata un’ambulanza del 118-Areus per fornire ulteriore assistenza. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso di Felice Salvatore Cabras. L’intero paese è rimasto sconvolto da questo tragico evento, e la spiaggia di Plagemesu si è riempita di dolore e incredulità. Le autorità stanno ora cercando di comprendere le esatte cause del

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie