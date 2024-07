Comune di Oristano, più spese per gli stipendi che per le strade

Le spese del Comune di Oristano vengono pubblicate mensilmente sul sito governativo Soldi Pubblici . Talvolta emergono cifre considerevoli, come quelle relative agli stipendi, mentre altre voci di spesa sono decisamente più modeste. A giugno, tra le spese più rilevanti del Comune di Oristano spiccano gli stipendi del personale a tempo indeterminato, che ammontano a 526.632,91 euro. Seguono le spese per le infrastrutture stradali con 460.266,35 euro e i trasferimenti ad altre famiglie n.a.c. per 435.800,79 euro. Altre voci significative includono i contratti di servizio per la raccolta rifiuti, con un costo di 392.603,63 euro, e il versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) pari a 357.453,99 euro. I pagamenti da regolarizzare, codificati dal tesoriere, raggiungono i 343.091,68 euro, mentre il rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine ad altre imprese ammonta a 299.628,47 euro. Le utenze e i canoni per altri servizi n.a.c. totalizzano 291.602,11 euro, e i contratti di servizio per l’assistenza sociale domiciliare 266.739,13 euro. Per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie