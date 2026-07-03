Amii Stewart apre a Cagliari 'Rotte Sonore Summer' - Notizie

Amii Stewart, icona della disco music e cantante e interprete della scena musicale internazionale, apre l'estate del Teatro Lirico di Cagliari con la sua carica di energia. La star americana, che ha scelto di risiedere in Sardegna, è attesa il 7 e 8 luglio alle 20.30 su un nuovo palcoscenico, il Teatro del Mare al Parco del Nervi, di fronte alla darsena di Su Siccu, a Cagliari. Un inedito duplice concerto, tra hit di ieri e di oggi e omaggi ai grandi della musica e sul palco l'Orchestra del Lirico. Un viaggio tra brani di R&B, omaggi, tra i tanti, a Steve Wonder, Ennio Morricone, Mike Francis, Christopher Cross, Vasco Rossi, con una tra le sue più iconiche hit 'Un senso' nata dalla collaborazione con Saverio Grandi e il leader degli Stadio Gaetano Curreli.Con la cantante americana, sul podio, Peppe Arezzo, che cura anche l'accompagnamento al pianoforte e gli arrangiamenti. Al contrabbasso e al basso elettrico si esibisce Alberto Fidone e alla batteria Peppe Tringali. Lo spettacolo dura circa un'ora.Con questo live comincia "Rotte Sonore Summer": 14 serate dal 7 luglio all'8 agosto, 5 distinti programmi, ovvero un'opera lirica e 4 concerti. In primo piano l'Orchestra e il Coro del Lirico, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli. Un cartellone diffuso tra Cagliari, Sassari, Nuoro Sulcis e Ogliastra.Realizzato nel 2021 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Parco del Nervi è un'area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici e racchiude un esempio pregevole di archeologia industriale, ovvero il Padiglione Nervi, edificio nato negli anni '50 per lo stoccaggio del sale delle saline di Molentargius prima dell'imbarco.La platea è divisa in tre settori, per 840 posti numerati e un palcoscenico,...

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