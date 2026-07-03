Quattrocento immobili di proprietà di Area, a uso non abitativo
e finora inutlizzati, saranno messi sul mercato per essere venduti
o affittati con fini sociali e per attività commerciali.
La novità è stata presentata oggi a Sassari dall'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, e dal direttore generale dell'Azienda per l'edilizia abitativa, Claudio Castagna, e dall'amministratore unico, Matteo Sestu.
"Attraverso una manifestazione d'interesse, verranno restituiti alla collettività immobili che possono essere locati con alcune agevolazioni a favore di associazioni a carattere sociale e attività commerciali", spiega l'assessore Piu. "Diamo la possibilità a oltre 400 tra associazioni, attività produttive e commerciali, associazioni dilettantistiche di avere un luogo dove svolgere le proprie iniziative".
La manifestazione d'interesse sarà rivolta a chiunque abbia intenzione di acquistare, prendere in locazione, in affitto e in comodato beni di proprietà dell'Azienda regionale. Area rende disponibili locali commerciali, magazzini, box, autorimesse, depositi, negozi, terreni e uffici, attualmente sfitti ed inutilizzati.
Gli enti che hanno finalità di rilevanza sociale potranno ottenere la locazione dei beni a canone agevolato, con una riduzione del 40% del canone di locazione, commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.
I beni interessati sono 453 in tutto: 68 per il territorio di Cagliari, 42 per quello di Sassari, 45 per il Nuorese, 8 per il territorio di Oristano, 290 per quello di Carbonia. L'avviso rimarrà aperto per due mesi e sarà possibile candidarsi sia per la locazione che per l'acquisto. Una volta ricevute le richieste di utilizzo, sarà predisposto un Piano di valorizzazione immobiliare, a cui seguirà la formalizzazione dei contratti.
Le manifestazioni di interesse suddivise per base territoriale saranno pubblicate sul sito web istituzionale di Area nel corso della prossima settimana.
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