In Sardegna oltre 400 immobili Area per attività sociali e commerciali - Notizie

Quattrocento immobili di proprietà di Area, a uso non abitativo e finora inutlizzati, saranno messi sul mercato per essere venduti o affittati con fini sociali e per attività commerciali.

La novità è stata presentata oggi a Sassari dall'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, e dal direttore generale dell'Azienda per l'edilizia abitativa, Claudio Castagna, e dall'amministratore unico, Matteo Sestu.

"Attraverso una manifestazione d'interesse, verranno restituiti alla collettività immobili che possono essere locati con alcune agevolazioni a favore di associazioni a carattere sociale e attività commerciali", spiega l'assessore Piu. "Diamo la possibilità a oltre 400 tra associazioni, attività produttive e commerciali, associazioni dilettantistiche di avere un luogo dove svolgere le proprie iniziative".

La manifestazione d'interesse sarà rivolta a chiunque abbia intenzione di acquistare, prendere in locazione, in affitto e in comodato beni di proprietà dell'Azienda regionale. Area rende disponibili locali commerciali, magazzini, box, autorimesse, depositi, negozi, terreni e uffici, attualmente sfitti ed inutilizzati.

Gli enti che hanno finalità di rilevanza sociale potranno ottenere la locazione dei beni a canone agevolato, con una riduzione del 40% del canone di locazione, commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato.

I beni interessati sono 453 in tutto: 68 per il territorio di Cagliari, 42 per quello di Sassari, 45 per il Nuorese, 8 per il territorio di Oristano, 290 per quello di Carbonia. L'avviso rimarrà aperto per due mesi e sarà possibile candidarsi sia per la locazione che per l'acquisto. Una volta ricevute le richieste di utilizzo, sarà predisposto un Piano di valorizzazione immobiliare, a cui seguirà la formalizzazione dei contratti.

Le manifestazioni di interesse suddivise per base territoriale saranno pubblicate sul sito web istituzionale di Area nel corso della prossima settimana.

...

Leggi tutto su Ansa Sardegna