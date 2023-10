Operatori socio-sanitari e mobilità negata: “Troppi ritardi delle Asl sarde”

Cagliari

La segreteria regionale della FSI-USAE ha chiesto un incontro urgente all’assessore Doria

Fino a quando gli operatori socio sanitari assunti dalle Asl sarde dovranno vivere lontano dalle proprie famiglie? La segretaria regionale della FSI-USAE, Beatrice Mura, vorrebbe una risposta dall’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, e ha chiesto un incontro urgente per affrontare la questione della mobilità.

“Inviteremo l’assessore a sollecitare le Aziende sulla conclusione delle mobilità messe in atto e non ancora portate a termine per ragioni a noi sconosciute, oppure non bandite proprio, come nel caso dell’ASL Ogliastra”, spiega Mura. “Dopo anni e anni di lavoro fuori dalle proprie abitazioni, gli OSS meritano il ricongiungimento con i familiari, considerando un’età media alta, nonché un’età professionale di quasi 15/20 anni”.

Secondo la sindacalista, “in alcune ASL (Oristano, Nuoro) si rimane in attesa della graduatoria, in altre (Cagliari) è stata bandita la graduatoria e si sta già provvedendo alle chiamate”.

“Si sta provvedendo a stabilizzare gli operatori OSS che hanno lavorato durante la pandemia Covid, assunti da una semplice selezione”, ricorda Mura. “È in svolgimento il concorso unificato (già espletata la prova di pre-selezione, dove gli stessi OSS che attendono la mobilità hanno partecipato e superato la prova). E i poveri colleghi, che lavorano e coprono i turni di servizio presso tutte le Aziende sanitarie sarde, non hanno nessun diritto di scelta, dopo anni e anni di lavoro, nonostante si siano rimessi in gioco, partecipando al concorso in atto e superando il primo step, anche se già vincitori di concorso. Tutto ciò è inaccettabile”.

“Considerando che con il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 l’ATS Sardegna aveva dichiarato un fabbisogno di personale OSS di 1.477 unità, possiamo affermare che c’è lavoro per tutti. Ma bisogna seguire quel che la normativa nazionale e regionale impone: prima le mobilità, poi le stabilizzazioni, ed infine i concorsi”, conclude la segretaria regionale della FSI-USAE.

