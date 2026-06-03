Ondate di calore e solitudine, scatta l'Estate solidale a Cagliari - Notizie

Estate, caldo e vacanze. Ma per molti è la stagione peggiore tra solitudine e ondate di calore.Per questo scatta Estate solidale 2026, il piano del Comune di Cagliari per proteggere le persone più fragili prevenendo rischi sanitari e sociali e rafforzando la rete di assistenza sul territorio."Estate solidale 2026 è molto più di un insieme di servizi. È una rete di protezione che tiene insieme comunità e istituzioni - ha rimarcato l'assessora Anna Puddu - Il nostro obiettivo è arrivare a chi è più solo, prima che il caldo diventi un rischio serio per la salute e la dignità delle persone".Al centro del programma c'è il potenziamento dell'accoglienza per chi vive in condizioni di grave emarginazione o senza dimora, con strutture aperte più a lungo, tutti i giorni della settimana, e una rete diffusa di sedi in città. Accanto all'accoglienza, viene rafforzato lo sportello telefonico di ascolto, un servizio gestito con il supporto della Croce Rossa. Prevista anche una più ampia disponibilità di accoglienza per le persone in situazione di grave emarginazione e per le persone senza dimora con accesso a partire dalle ore 14 (anziché dalle 18 circa), sette giorni su sette e in tutte le sedi già operative. Conferma del servizio avviato in via sperimentale nella spiaggia del Poetto nel corso dell'anno 2025, dedicato ai minori e alle famiglia.L'assessorato e i Servizi Sociali del Comune invitano i residenti a segnalare situazioni di disagio nei quartieri e nei condomini, contribuendo così a costruire una rete di solidarietà diffusa capace di intercettare i casi più nascosti. Tra le azioni più rilevanti del piano rientra il servizio di accompagnamento gratuito alla spiaggia del Poetto (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13), rivolto agli...

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