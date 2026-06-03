Estate, caldo e vacanze. Ma per molti è la stagione peggiore tra solitudine e ondate di calore.
Per questo scatta Estate solidale 2026, il piano
del Comune di Cagliari per proteggere le persone più fragili
prevenendo rischi sanitari e sociali e rafforzando la rete di
assistenza sul territorio.
"Estate solidale 2026 è molto più di un insieme
di servizi. È una rete di protezione che tiene insieme comunità e
istituzioni - ha rimarcato l'assessora Anna Puddu - Il nostro
obiettivo è arrivare a chi è più solo, prima che il caldo diventi
un rischio serio per la salute e la dignità delle persone".
Al centro del programma c'è il potenziamento
dell'accoglienza per chi vive in condizioni di grave emarginazione
o senza dimora, con strutture aperte più a lungo, tutti i giorni
della settimana, e una rete diffusa di sedi in città. Accanto
all'accoglienza, viene rafforzato lo sportello telefonico di
ascolto, un servizio gestito con il supporto della Croce Rossa.
Prevista anche una più ampia disponibilità di accoglienza per le
persone in situazione di grave emarginazione e per le persone senza
dimora con accesso a partire dalle ore 14 (anziché dalle 18 circa),
sette giorni su sette e in tutte le sedi già operative. Conferma
del servizio avviato in via sperimentale nella spiaggia del Poetto
nel corso dell'anno 2025, dedicato ai minori e alle famiglia.
L'assessorato e i Servizi Sociali del Comune
invitano i residenti a segnalare situazioni di disagio nei
quartieri e nei condomini, contribuendo così a costruire una rete
di solidarietà diffusa capace di intercettare i casi più nascosti.
Tra le azioni più rilevanti del piano rientra il servizio di
accompagnamento gratuito alla spiaggia del Poetto (dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13), rivolto agli...