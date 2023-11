Nuovo asfalto sulle strade di San Vero Milis, apre un cantiere e presto anche altri

San Vero Milis

Accordo del Comune con la Provincia

Interventi sulla condotta idrica e nuovo asfalto in via Sardegna, a San Vero Milis. Il cantiere è partito oggi e interesserà anche via Vittorio Emanuele II, dove verranno rifatti i marciapiedi. I lavori verranno completati in due mesi.

E sul fronte della manutenzioni stradali buone notizie sono arrivate dalla Provincia. Stamane il Comune ha infatti firmato una convenzione che porterà a San Vero Milis 300.000 euro. Queste risorse verranno utilizzate per sistemare i tratti urbani delle strade provinciali che passano per il paese.

“Inoltre”, ha spiegato il sindaco Luigi Tedeschi, “abbiamo destinato 700.000 euro di avanzo al completamento di marciapiedi, asfalti e strade del centro storico del paese”.