Sarà riaperta la pesca ai ricci di mare: il blocco triennale verrà ancora sospeso

Oristano

Atteso un nuovo provvedimento del Consiglio regionale

In Sardegna è destinata a riaprire anche quest’anno la pesca dei ricci di mare. Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio regionale un provvedimento che sospenderà ancora il blocco triennale previsto dalla legge regionale 17 del 2021, approvata a suo tempo per favorire il ripopolamento della specie. Nel 2022 il via libera alla pesca dei ricci era arrivato nel mese di dicembre, grazie a un emendamento della maggioranza di centrodestra al ddl Omnibus 2 che aveva messo in congelatore la legge dell’anno precedente.

Dopo il passaggio in aula, arriverà poi il decreto attuativo dell’assessora dell’Agricoltura Valeria Satta, che regolamenterà le attività definendo il calendario di pesca.

Nell’Oristanese gli operatori autorizzati sono una sessantina. In linea di massima, la pesca del riccio viene consentita per cinque mesi all’anno, di solito da metà novembre a metà aprile.

“Va assolutamente tutelata la specie”, ha dichiarato il consigliere regionale del gruppo Forza Italia Sardegna Emanuele Cera, “ma vanno anche mantenuti i giusti livelli di reddito dei pescatori”.

“Alla base della chiusura dell’attività di pesca”, ha commentato il responsabile del settore Pesca di Legacoop Sardegna, Mauro Steri, “c’era un sistema di compensazione per gli operatori, con attività come monitoraggi e recupero rifiuti dal mare. In assenza di questo strumento, sono venuti a mancare anche i presupporti per una chiusura totale dell’attività di pesca”.

Nei mesi scorsi l’assessora Satta si era espressa a favore della riapertura della pesca del riccio di mare .

Lunedì, 13 novembre 2023