Gli amici completano il murale dell’artista Davide Pilloni (Pils), morto prematuramente e che Marrubiu piange

“Siamo tutti commossi dall’incredibile dimostrazione di amicizia e passione per l’arte che il nostro paese ha avuto l’onore di vedere in questi giorni. L’opera d’arte di Davide Pils BO Pili, iniziata da lui e portata a termine dai suoi amici rappresenta non solo un capolavoro visivo, ma anche un simbolo di legame e speranza. È un promemoria che la creatività può unire le persone e trasmettere messaggi potenti di unità e amicizia”, aveva commentato il sindaco Corrias in quell’occasione. “Grazie a questi ragazzi straordinari per averci regalato questa meraviglia, e caro Davide, sappi che tutta Marrubiu ti aspetta con affetto per condividere questa bellezza con te”.

Lunedì, 13 novembre 2023