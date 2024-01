Dopo un’ora e mezza di cammino, il gruppo ha raggiunto Las Plassas, sostando presso la chiesa campestre di Santa Maria, attualmente in restauro e contenente al suo interno un affascinante pozzo nuragico. Il percorso ha poi condotto i pellegrini alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, risalente al XVI secolo, con la sua struttura a croce greca, arricchendo la giornata di spiritualità e cultura.

Il gruppo, proveniente da diverse località, è stato calorosamente accolto presso il sito Unesco de Su Nuraxi dal parroco don Nicola Pinna, dal sindaco di Barumini Michele Zucca e dal presidente della Fondazione Sistema Cultura, Emanuele Lilliu. La sorprendente partecipazione dei pellegrini ha dimostrato un crescente interesse per l’iniziativa, che mira a coinvolgere le comunità locali, le amministrazioni, la Fondazione Altopiano della Giara e gli operatori turistici.

A Tuili, il pranzo al sacco è stato un momento di condivisione, ospitato dal parroco don Antonello Muscas presso il salone parrocchiale. A causa dei lavori in corso nella chiesa di San Pietro, i camminanti non hanno potuto ammirare il prezioso retablo del Maestro di Castelsardo e gli altri tesori all’interno della parrocchiale, ma hanno potuto apprezzare il fascino del centro storico e visitare luoghi intrisi di storia, come il cortile della famiglia Zonca e la chiesa di Sant’Antonio.

Tuili si è distinto come un gioiello tra i borghi sardi, con il suo decoro urbano, portali incantevoli e sas lollas che attirano ogni anno numerosi turisti. Il sindaco Andrea Locci e il vice Maurizio Concas hanno accolto i pellegrini nel Museo dell’olivo e dell’olio e degli strumenti musicali, nella Villa Asquer, arricchendo ulteriormente la giornata di cultura e tradizioni locali.