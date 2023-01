No del Comune a Solinas: “Il nuovo stadio del Cagliari a Su Stangioni è una follia”

Solinas lancia la palla in tribuna e fa invasione di campo. Durissime le reazioni al Comune di Cagliari dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda stadio. Dietro la resistenze del presidente della Regione sul finanziamento al progetto del Cagliari di riqualificazione del vecchio Sant’Elia (senza il quale il piano non potrà andare avanti) emerge un piano (un’idea progettuale) studiato a villa Devoto: la costruzione tra Sant’Elia (e probabilmente il quartiere fieristico di viale Diaz) di un ospedale con annessa una lottizzazione di palazzi e villette di lusso e il trasferimento dell’impianto sportivo (e della Fiera) nella piana di San Lorenzo a Su Stangioni, accanto alla sede della motorizzazione civile.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma l’idea viene bollata come “una follia” ai piani alti di palazzo Bacaredda. Truzzu resta convinto della bontà del progetto del Cagliari (già approvato dal consiglio comunale, al quale è legato il destino della rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Elia, con centinaia di milioni in arrivo dal Pnrr) e non intende ripartire da zero avventurandosi in un nuovo procedimento. Il sindaco confida invece nel via libera (atteso per oggi) del consiglio regionale a un emendamento del gruppo di Fdi che dovrebbe garantire il finanziamento al progetto del Cagliari e del Comune a Sant’Elia. Un no dell’aula di via Roma all’emendamento di Fdi potrebbe aprire una crisi politica in consiglio regionale.

Durissima l’opposizione in consiglio comunale: “La verità è che Solinas sta commissariando Truzzu”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “il presidente ha deciso di non fare lo stadio e far perdere al Comune i soldi del Pnrr. Mai la regione è entrata in modo così netto su questioni di competenza del Comune, perché gli atti pianificatori sono di competenza del consiglio comunale: è gravissimo che il sindaco si stia facendo commissariare. Sta emergendo tutta la sua debolezza”. Il centrosinistra cagliaritano dice no all’ipotesi Su Stangioni: “E’ una zona a rischio idrogeologico”, aggiunge Marcello, “inoltre la politica dovrebbe tendere ridurre ovunque il consumo del suolo e per concentrarsi sulle zone già urbanizzate e da rigenerare come le periferie della città. Agganciando lo stadio al progetto per il quartiere il Comune ha perso tempo prezioso. E ora col trasferimento a Su Stangioni i tempi si allungherebbero a dismisura”.