New Orleans: da fine '800 patria del Jazz

I nomi di King Oliver, Red Allen, Sidney Bechet o Warren Dodds probabilmente non vi diranno molto. Se state pensando a qualche calciatore degli anni ‘20 siete fuori strada, anche se il periodo di riferimento è proprio quello. Stiamo parlando di jazzisti, e più precisamente dei padri del Jazz americano.

La musica Jazz nasce nella colonia francese americana Neuvelle-Orléans, meglio conosciuta come New Orleans, nei primi anni del XX Secolo. In realtà le sue origini sembrano risalire alla fine dell’800, come evoluzione delle “canzoni da lavoro" utilizzate dagli schiavi afroamericani nei campi.

Con il tempo, la musica si è evoluta in diversi generi e sottocategorie, come lo swing, il bebop, la fusion, il funk e l’hip pop. Ma il Jazz classico ha mantenuto il suo fascino originale, sconfinando quasi subito e arrivando in Europa con i più famosi Louis Armstrong, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Charlie Parker ed altri ancora.

Dagli anni ‘70 in poi è entrata nella cerchia della “musica colta”, probabilmente per via della sua complessità, arrivando nelle scuole di musica e nei conservatori di tutto il mondo. Oggi la musica Jazz è considerata quasi un genere d'élite, con le radio popolari che non si sognerebbero mai di passare un brano di Duke Ellington e i più giovani che forse non sanno neanche della sua esistenza.

Caratteristiche

Di base gli elementi fondamentali del Jazz sono due: ritmo e improvvisazione. Senza entrare in tecnicismi musicali troppo complessi, vi basti sapere che solitamente un gruppo musicale è composto da tre elementi, con un a sezione ritmica composta da basso (o contrabasso) e batteria, più uno strumento solista come sassofono o tromba. Spesso completa la formazione un pianista. Meno frequentemente un chitarrista o una voce.

Partendo da una base comune, si dà vita ad una serie di improvvisazioni e virtuosismi sul tema iniziale. I migliori jazzisti si distinguono proprio per questa capacità di improvvisare, e quindi creare, melodie sempre più complesse.

