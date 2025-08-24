Incendio al Viper Theatre di Firenze: "Tenete le finestre chiuse"

(Adnkronos) - È in corso un incendio che ha interessato l'edificio del Viper Theatre di via Lombardia a Firenze. Su indicazione di Asl e Arpat, il Comune invita gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e a evitare attività all'aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie