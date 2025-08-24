(Adnkronos) - Iniziano gli US Open 2025. Oggi, domenica 24 agosto, parte ufficialmente lo Slam americano, l'ultimo della stagione a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, con alcuni italiani impegnati, tra cui Jasmine Paolini, e il ritorno in campo di Novak Djokovic, che nel primo turno del torneo sfiderà Learner Tien. Ecco il programma della prima giornata di partite, trasmesse in diretta tv e streaming.
ARTHUR ASHE STADIUM, dalle 18
Shelton-Buse
Sabalenka-Masarova
Dall'1
Djokovic-Tien
Pegula-Sherif
LOUIS ARMSTRONG STADIUM, dalle 17
Raducanu-Shibahara
Nava-Fritz
Dall'1
Aiava-Paolini
Medvedev-Bonzi
GRANDSTAND, dalle 17
Mensik-Jarry
Eala-Tauson
Navarro-Wang
Nakashima-De Jong
STADIUM 17, dalle 17
Shevchenko-Davidovich Fokina
Marino- Fernandez
Lehecka-Coric
Zhang Shuai-Bencic
COURT 5, dalle 17
Bronzetti-Valentova
Darderi-Hijikata
Nardi-Machac
Sun-Osorio
Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.
