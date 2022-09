Musica: i C'Mon Tigre aprono l'European Jazz Expo - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - Tutto pronto a Cagliari per il Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo, in scena per tre giorni al Teatro Massimo, dal 30 settembre al 2 ottobre.

E domani, mercoledì 28 settembre, ore 21, grande anteprima con il concerto del collettivo dei C'Mon Tigre.

Definire chi sono i C'Mon Tigre è quasi impossibile. Sin dall'esordio, avvenuto nel 2014 con un album omonimo, hanno messo al centro la volontà di mescolare le proprie radici di musicisti cresciuti nell'area del Mediterraneo intercettando suoni da tutto il mondo, in particolare dall'Africa e dal Medio Oriente.

È così che hanno dato forma a un linguaggio fatto di commistioni jazz, ritmiche hip hop e funk. Un progetto non solo musicale, ma anche artistico che nasce da un duo che non si espone mai, anzi che mette in primo piano i musicisti con i quali collabora creando un collettivo multiforme e cosmopolita.

A Cagliari, i C'Mon presentano il nuovo progetto musicale intitolato "Scenario", pubblicato la scorsa primavera.

Le 12 tracce di questo nuovo album attingono dalla storia dei vari continenti, dal passato certo ma anche dal presente e dal futuro.

Quella dei C'Mon è una musica libera, senza confini, basata sul desiderio di pescare dalle tradizioni ma anche dalla contemporaneità e proprio per questo sospesa nello spazio e nel tempo.

L'album "Scenario" è strettamente legato al lavoro del fotoreporter Paolo Pellegrin, di cui il collettivo ha raccolto gli scatti in un libro di oltre 60 pagine venduto con l'edizione speciale del vinile. (ANSA).



