Le Basi del Gioco del Poker a Sportaza Italia

Spesso i principianti si accorgono di non sapere come puntare correttamente nel poker, commettendo di conseguenza gravi errori in termini di tattica e strategia. Questo danneggia i giocatori perché giocano in perdita per loro stessi. Prima di giocare a soldi, è necessario farsi un'idea di come funzionano le scommesse nel poker e capire come puntare correttamente per occupare una situazione redditizia al tavolo.

Qual è lo scopo delle scommesse?

Un giocatore ha diversi obiettivi:

Il giocatore di poker intende prendere il piatto. Nella maggior parte delle situazioni, le puntate vengono piazzate per vincere senza aspettare l'apertura delle carte. In questo caso, è necessario piazzare una puntata in modo che l'altro giocatore ripieghi, avendo deciso che non è redditizio rilanciare in questa situazione.

Formare il piatto. Il giocatore fa in modo che gli avversari pareggino la puntata, passando alla fase successiva del gioco. La puntata in questo caso non deve essere alta, in modo che gli altri partecipanti al gioco non azzerino prematuramente le carte. Questo comportamento è riconducibile a chi è sicuro di vincere.

Ridurre il numero di avversari. Meno giocatori rimangono in gara, più la mano ha valore. Le puntate devono essere di dimensioni tali da sembrare troppo grandi per gli altri e gli avversari si ritirano.

Formati di poker e scommesse

Il poker è suddiviso in 3 formati che consentono di regolare le dimensioni delle scommesse. Sulla base di queste informazioni, il visitatore può scegliere il tavolo più adatto a lui in termini di scommesse.

Il gioco con limite fisso prevede un importo limitato per la puntata massima. Per un singolo tavolo si impostano le puntate di junior e senior. Il giovane partecipa alle puntate sul preflop e sul flop, mentre il senior partecipa alle puntate sul turn e sul river. È inoltre vietato effettuare rilanci che superino l'entità della puntata.

Il pot-limit comporta l'aumento dell'importo massimo della puntata durante la dichiarazione, ma tale importo non può superare il piatto. Il minimo accettato in questo caso è pari al big blind. Il giocatore, a seconda del ritardo con cui inizia ad agire, ha la possibilità di effettuare un rilancio elevato, a condizione che il piatto venga riempito dagli investimenti degli avversari.

Il poker no-limit non limita l'importo massimo di denaro. È possibile puntare tutto in una volta e su qualsiasi strada. Non si può puntare meno del big blind se il giocatore ha abbastanza fiches.

Il formato del gioco è essenziale per la selezione della strategia, e la situazione nel poker no-limit sarà molto diversa da quella nel poker no-limit.

Scommesse obbligatorie nel poker

Lo scopo principale delle puntate minime è quello di accelerare il ritmo di gioco. Questo costringe i giocatori a fare piccoli contributi per non perdere tempo in attesa di una combinazione fortunata di carte.

Esistono diversi tipi di scommesse obbligatorie:

Antes. È il cosiddetto contributo di ciascun giocatore. Le puntate vengono effettuate prima di ogni mano, per confermare la volontà dei giocatori di continuare il gioco. L'entità dell'ante aumenta a seconda del tipo di tavolo o di tornello.

Blinds. Sono effettuati dai due giocatori alla sinistra del bottone del bottone. Questa puntata obbligatoria viene effettuata in ogni mano da giocatori diversi, in modo che ogni partecipante faccia la prima e la seconda puntata.

Il ring-in è previsto nello Stud e nel Razz Poker. A seconda delle regole, questo pagamento deve essere effettuato dal giocatore con la carta più forte o più debole.

Regole generali per le scommesse sul poker

Ogni visitatore può fare quanto segue:

Check o skip. Questo è possibile solo se gli avversari non hanno precedentemente effettuato una puntata o un rilancio.

Chiamata, che è un'equiparazione della puntata esistente dell'ultimo giocatore.

Un rilancio viene effettuato dall'avversario di fronte a voi.

Il fold è lo scarto delle carte e la fine del gioco in una particolare partita.

Il gioco passa al turno successivo solo dopo che tutti i giocatori hanno chiamato le loro puntate.