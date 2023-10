“Musiche dai margini”, ad Ales due giorni di confronti, presentazioni e concerti

Ales

Organizza l’associazione culturale Casa natale Gramsci

“Musiche dai margini. Le sottoculture, il Mediterraneo e nuovi orizzonti” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione culturale Casa natale Gramsci, nell’ambito delle attività dell’Archivio partecipato delle sottoculture popolari. Due appuntamenti Ales: domani, martedì 31 ottobre, e mercoledì 1° novembre.

Ospiti della prima giornata, Sottoculture di strada – Sulle orme della teppa, saranno lo scrittore Riccardo Pedrini e il sociologo Fabio Bertoni (Università di Lisbona). L’incontro – alle 17.30 nella alla Casa natale di Antonio Gramsci -ruoterà attorno ai caratteri delle sottoculture del passato e del presente (punk, skinhead, rap e hip hop ecc.) che dallo spazio atlantico e nord europeo hanno contaminato linguaggi e rappresentazioni di intere generazioni in Italia e nel sud dell’Europa. Con gli autori si discuterà inoltre il concetto di “teppa”, sull’eredità del sociologo militante Valerio Marchi e sulla dimensione originale della musica come elemento aggregante politico e culturale.

Il dibattito sarà anche occasione per presentare il libro di Fabio Bertoni, Andrea Caroselli e Luca Sterchele “Le strade della teppa. Etnografia sociale e politica delle culture di strada”, uscito per Redstar Press nel 2023, e per parlare di “Ordigni. Storia del punk a Bologna” di Riccardo Pedrini, tra i pionieri, nel panorama italiano, di una riflessione socio-culturale sulle sottoculture skinhead e punk, ora in corso di nuova pubblicazione per Redstar Press.

A partire dagli studi e dalle esperienze di Pedrini e Bertoni, ci si confronterà con loro sul valore di un archivio delle sottoculture e delle culture musicali oggi.

La serata si concluderà con il live della band garage punk Ugly Sounds.

Iain Chambers (Università di Napoli – L’Orientale), Sara Federico (Università di Sassari) e Alessandra Marchi (GramsciLab – Centro di studi interdipartimentale dell’Università di Cagliari) saranno invece gli ospiti della seconda giornata, Modernità e dintorni: sottoculture e ritmi del Mediterraneo, con inizio alle 17. L’incontro ruoterà attorno alle opportunità della musica contemporanea di ridefinire geografie e identità oltre i confini nazionali e culturali, e di innescare nuovi conflitti. Storie, incontri e resistenze lungo le sponde del Mediterraneo sono veicolate attraverso i suoni e sempre di più oggi, nell’epoca della diffusione capillare e di massa delle comunicazioni, tradizioni mediterranee e modernità occidentali danno vita a sincretismi e spazi inediti di legittimità dai quali emergono con forza voci dal “margine” e subalterne.

Insieme a Iain Chambers, uno dei più importanti esperti europei di studi culturali e postcoloniali, e alle ricercatrici delle università sarde Sara Federico e Alessandra Marchi, si osserveranno le mappe musicali del Mediterraneo di oggi, tra nuovi suoni, protagonismi e lotte. Anche in questo caso è prevista una riflessione sul valore di un archivio delle sottoculture e delle culture musicali, oggi.

In chiusura il set del compositore elettronico e live performer sardo Arrogalla.

I due incontri saranno coordinati dallo storico cagliaritano Massimo Aresu. La direzione scientifica è della storica Alessia Masini.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’associazione musicale Dalton, con il contributo della Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – e il patrocinio del Comune di Ales.

Lunedì, 30 ottobre 2023