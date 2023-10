Il Comune di Ales deve selezionare due impiegati dalle graduatorie di altri enti

Ales

Le informazioni utili per presentare la manifestazione di interesse

Il Comune di Ales ha avviato una procedura di reclutamento per due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, area degli istruttori, posizione economica C1, per candidati utilmente collocati in graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altre pubbliche amministrazioni.

La domanda di manifestazione di interesse, sottoscritta dall’interessato e indirizzata al responsabile dell’Area amministrativa e socio-assistenziale del Comune di Ales (corso Cattedrale, 53 – 09091 Ales – OR), dovrà pervenire, a pena di esclusione, insieme agli allegati richiesti, entro il 24 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica, alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Ales ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) esclusivamente da un indirizzo PEC, con oggetto “Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di n. 2 posti profilo professionale Istruttore amministrativo-contabile, Area degli Istruttori a tempo pieno e indeterminato”.

Le domande pervenute da casella di posta elettronica non certificata verranno automaticamente escluse.

La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella Pec del Comune.

La domanda di partecipazione, così come gli allegati, dovranno essere trasmessi in formato pdf.

L’avviso integrale e gli allegati sono a disposizione sul sito web del Comune di Ales .

Lunedì, 30 ottobre 2023