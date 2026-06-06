(Adnkronos) - Marc Marquez vince la sprint del Gp di Ungheria oggi, sabato 6 giugno, al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine. Scattato davanti a tutti, il campione del mondo in carica ha mantenuto il comando della gara breve dal primo all’ultimo giro, imponendo il proprio ritmo e tagliando il traguardo davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi.
Quarto Raul Fernandez, poi Fermin Aldeguer e Jorge Martin. Giornata difficile per Bagnaia, soltanto nono al traguardo, mentre Di Giannantonio chiude in decima posizione. Grazie al terzo posto, Bezzecchi consolida la leadership del Mondiale piloti: il vantaggio in classifica sale a 20 punti su Martin e a 46 su Di Giannantonio.
Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint di oggi in Ungheria:
1. Marc Marquez (Ducati)
2. Pedro Acosta (KTM)
3. Marco Bezzecchi (Aprilia)
4. Raul Fernandez (Aprilia)
5. Fermin Aldeguer (Ducati)
6. Jorge Martin (Aprilia)
7. Diogo Moreira (Honda)
8. Enea Bastianini (KTM)
9. Francesco Bagnaia (Ducati)
10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
11. Ai Ogura (Aprilia)
12. Luca Marini (Honda)
13. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
14. Jack Miller (Yamaha)
15. Joan Mir (Honda)
16. Brad Binder (KTM)
17. Fabio Quartararo (Yamaha)
18. Iker Lecuona (Ducati)
19. Maverick Vinales (KTM)
20. Franco Morbidelli (Ducati)
21. Alex Rins (Yamaha)
22. Cal Crutchlow (Honda)
Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint del Gp di Ungheria:
1 Marco Bezzecchi - 180 punti
2 Jorge Martin - 160 punti
3 Fabio Di Giannantonio - 134 punti
4 Pedro Acosta - 112 punti
5 Raul Fernandez - 93 punti
6 Ai Ogura - 92 punti
7 Francesco Bagnaia - 83 punti
8 Marc Marquez - 83 punti
9 Alex Marquez - 67 punti
10 Fermin Aldeguer - 64 punti
11 Luca Marini - 46 punti
12 Brad Binder - 42 punti
13 Enea Bastianini - 40 punti
14 Franco Morbidelli - 38 punti
15 Fabio Quartararo - 37 punti
16 Johann Zarco - 34 punti
17 Diogo Moreira - 26 punti
18 Joan Mir - 15 punti
19 Alex Rins - 9 punti
20 Maverick Viñales - 5 punti
21 Augusto Fernandez - 4 punti
22 Toprak Razgatlioglu - 4 punti
23 Jack Miller - 3 punti
24 Iker Lecuona - 0 punti
25 Cal Crutchlow - 0 punti