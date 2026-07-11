(Adnkronos) - Infortunio per Marco Bezzecchi durante le qualifiche del Gran Premio di Germania in MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota dell'Aprilia, secondo dietro il compagno di scuderia Martin nella lotta per il Mondiale, è caduto durante la lotta per la pole del Sachsenring, scivolando in curva 7 durante il Q2 e venendo costretto così al ritiro.

Bezzecchi ha rimediato un brutto infortunio, fratturandosi in maniera scomposta la clavicola. Il pilota italiano ha saltato la gara Sprint e non potrà scendere in pista nemmeno nel Gran Premio di domani, perdendo così sensibilmente terreno da Martin, che potrà allungare in testa alla classifica Piloti.

Bezzecchi tornerà in Italia per operarsi, sperando di tornare in pista già nel prossimo appuntamento del Mondiale, in programma in Gran Bretagna il prossimo 9 agosto dopo la pausa estiva.