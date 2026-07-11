Giacomo Meloni confermato presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - Notizie

Giacomo Meloni è stato confermato presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. L'imprenditore edile di Olbia, 60 anni, continuerà a guidare le settemila imprese socie, con 20 mila addetti, per i prossimi 2 anni. La rielezione è avvenuta stamane a Sennori (Sassari) durante l'Assemblea regionale dell'organizzazione Artigiana che ha confermato anche il vicepresidente vicario, Fabio Mereu, 47 anni, imprenditore del trasporto persone di Cagliari, che verrà supportato da altri due vicepresidenti: Elisa Sedda, imprenditrice della riparazione degli elettrodomestici di Oristano, e Giuseppe Pireddu, autoriparatore di Macomer.Della Giunta faranno parte, oltre a presidente e vicepresidenti, anche Norella Orrù e Salvatore Loi (Cagliari-Sud Sardegna), Marina Manconi (Gallura), Giuseppe Tatti (Nuoro), Antonio Matzutzi (Oristano), Marco Rau e Maria Amelia Lai (Sassari)."Le imprese artigiane stanno contribuendo in maniera concreta e tangibile alla crescita dell'economia e alla creazione di posti di lavoro anche grazie alla legge regionale 949, la legge artigiana per eccellenza", ha rimarcato Meloni, "che negli ultimi 7 anni, grazie all'accoglimento della Politica delle osservazioni e delle proposte di Confartigianato Sardegna, ha messo a disposizione 150milioni di euro attraverso i bandi, sempre andati esauriti in pochi minuti".Tra le questioni che il presidente, insieme alla nuova Giunta, dovrà affrontare nel prossimo biennio, rientrano il ricambio generazionale, la competitività e la forte attenzione al mondo dei giovani imprenditori, che ha portato l'Associazione artigiana sarda a costituire, per la prima volta in assoluto, il Movimento dei Giovani Imprenditori Artigiani della Sardegna.Nell'isola le quasi 34 mila realtà artigiane, il 20,3% di tutte le attività imprenditoriali sarde, coinvolgono 64.055 lavoratori, pari al 19,5% dell'occupazione complessiva. Le imprese artigiane a conduzione femminile sono 6.151, quelle giovanili 2.570 e quelle straniere 1.745. Nel dettaglio, 12.433 imprese artigiane si trovano a Cagliari con 14.143 addetti, 12.270 a Sassari-Gallura...

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