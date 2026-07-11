USB PI Sanità incalza la Regione sul sistema di emergenza urgenza, in affanno soprattutto nell'area metropolitana di Cagliari, dove "i pronto soccorso sono sotto pressione, gli organici insufficienti e i servizi a rischio". Caso simbolo è quello dell'ospedale 'Nostra Signora di Bonaria' di San Gavino: "A fronte di una dotazione organica prevista di undici medici, oggi risultano presenti soltanto due medici titolati", denuncia Gianfranco Angioni, referente regionale del sindacato. "Una situazione drammatica, che evidenzia una carenza di personale ormai non più sostenibile e che mette sotto pressione chi ogni giorno garantisce l'assistenza ai cittadini».
"Servono trasparenza, assunzioni e
stabilizzazioni", sostiene il sindacalista. "Le criticità dei
Pronto Soccorso di Isili, Olbia, Sorgono, San Gavino e Oristano,
insieme alle difficoltà dell'Ortopedia di Nuoro, dimostrano che il
sistema dell'emergenza-urgenza continua a essere sottoposto a una
forte pressione. Se i servizi vengono ancora garantiti è grazie
alla professionalità, alla dedizione e ai sacrifici quotidiani di
medici, infermieri, Oss e di tutto il personale sanitario. Ma non è
possibile continuare a chiedere ai lavoratori di colmare con il
proprio impegno carenze strutturali che richiedono scelte politiche
e organizzative precise".
Il sindacato chiede dati su "quanti medici erano
effettivamente in servizio prima del 30 giugno e quanti dall'1
luglio, quali siano gli organici reali dei Pronto Soccorso e con
quali modalità vengano coperti i turni: il confronto deve essere
fatto sul prima e sul dopo lo stop ai gettonisti, utilizzando un
periodo statisticamente significativo e dati completi".
USB PI Sanità, inoltre, rinnova la richiesta di
pubblicazione dei verbali degli incontri tra l'assessorato
regionale alla Sanità e i direttori generali delle Aziende
sanitarie. "Solo attraverso la trasparenza", argomenta Angioni, "si
può comprendere quali criticità siano state evidenziate, quali
soluzioni siano state individuate e quale sia realmente...