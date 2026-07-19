(Adnkronos) - Critiche su Madonna all'Half Time show della finale dei Mondiali 2026, mentre Brad Pitt tifa Argentina. Oggi, domenica 19 luglio, l'Albiceleste ha sfidato la Spagna nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena al MetLife Stadium di New York. La partita è stata intervallata da uno show in stile Super Bowl, con celebrità di fama internazionale che si sono esibite al centro del campo.

Tra loro c'è Madonna. La regina del pop ha cantato, accompagnata in campo da Ronaldo e Ronaldinho, schierati ai suoi lati, ma un dettaglio non è sfuggito al popolo del web. Su X infatti sono volate le 'accuse' di playback verso la popstar: "Ma Madonna è in playback?", "il playback di Madonna è completamente fuori tempo".

"Palesemente in playback, ormai Madonna deve andare in pensione", è la critica di un altro utente, largamente condivisa: "Madonna nemmeno più il playback sa fare bene". Sugli spalti di New York si è visto anche Brad Pitt. L'attore è stato accompagnato da una ragazza, che indossava la maglietta dell'Argentina, svelando così la sua 'fede' per la finale.