Modolo, in scena lo spettacolo "Liberi FinalMente"

Dopo il successo riscosso a Bosa e Tinnura, dove hanno entusiasmato e commosso il pubblico, gli attori del gruppo teatrale del Centro di salute mentale bosano torneranno in scena ancora una volta con lo spettacolo “Liberi FinalMente” domenica 28 luglio, alle ore 21 sul palco del teatro comunale di Modolo. L’evento è organizzato dalla Asl 5 di Oristano in collaborazione con il Comune di Modolo, all’interno della rassegna teatrale promossa dall’amministrazione comunale. “Liberi FinalMente” è l’esito scenico del laboratorio teatrale diretto dal regista di Elighelandeteatro Piero Obinu e coordinato dall’educatrice professionale del Csm Nives Crobu, referente per la Asl 5 di Oristano del progetto proposto dal Rotary Club di Bosa. Uno spettacolo che, oltre all’apprezzamento del pubblico, ha raccolto anche il consenso del regista e sceneggiatore statunitense Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali di Spiderman 2, presente alla prima dello spettacolo che si è tenuta lo scorso 13 luglio a Bosa e che, salendo sul palco al termine dell’esibizione, ha voluto complimentarsi con regista ed attori.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

