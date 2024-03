Manca il pediatra, le mamme lanciano un appello alla Asl Oristano

Ieri mattina, nella sede di via Carducci, a Oristano, una delegazione del comitato che denuncia la carenza di pediatri di libera scelta nella provincia di Oristano si è incontrata con la direzione generale della Asl 5. All’incontro ha partecipato anche il direttore generale dell’azienda, il dottor Angelo Maria Serusi. I genitori hanno presentato un documento che includeva varie testimonianze di mamme e famiglie che si trovano ad affrontare l’assenza di un pediatra. Situazioni difficili, che spesso si confrontano con patologie serie e delicate. Le rappresentanti del gruppo, Simona Capriotti e Giulia Cossu, hanno sottolineato: “A molti genitori gli sportelli della Asl hanno suggerito, in caso di necessità, di rivolgerci alla guardia medica, al pronto soccorso o a pediatri privati. Soluzioni, che così come sottolineato da molti genitori del nostro gruppo, si sono dimostrate nella maggior parte dei casi di difficile attuazione. Sia per le fasce orarie di funzionamento della guardia medica o per l’elevato afflusso di bambini al pronto soccorso pediatric o. Chiediamo di essere messi a conoscenza dei

