Case popolari, a Oristano arriva la nuova graduatoria

Il Comune di Oristano ha iniziato il processo di aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione delle case popolari, su decisione della Giunta Sanna. Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza è stato incaricato di adottare gli atti gestionali necessari per la formazione della nuova graduatoria in conformità alle normative vigenti. “L’aggiornamento della graduatoria avviene periodicamente, ma in questo periodo di crisi assume una importanza particolare perché consente di andare incontro ai reali bisogni della popolazione – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Sappiamo bene quanto il tema della casa sia fondamentale per molte famiglie oristanesi ed è importantissimo riuscire ad assicurare il rispetto dei diritti di chi ha più bisogno”. “L’attuale graduatoria, approvata a novembre del 2020, ha consentito di soddisfare le domande di oltre cento famiglie in attesa di un alloggio popolare – aggiunge l’assessore ai servizi sociali e alle politiche abitative Carmen Murru -. Oggi si rende necessario procedere all’approvazione di nuova graduatoria, maggiormente rispondente allo stato di fatto, anche sulla scorta delle segnalazioni di modifica

