Sardegna, su TeleRegione Live i riti del Venerdì Santo

In un clima di profonda riflessione e devozione, Calangianus si prepara ad accogliere il Venerdì Santo con un evento che coinvolgerà un pubblico ancora più vasto grazie alla trasmissione in diretta su Teleregione Live, l’unica emittente cattolica della Sardegna. Un’opportunità per condividere i momenti più intensi e simbolici della Settimana Santa insieme alla comunità calangianese e ai fedeli della diocesi di Tempio Ampurias. Dalle ore 19, sia i fedeli presenti che gli spettatori da casa avranno l’occasione di unirsi spiritualmente agli abitanti di Calangianus per partecipare alla liturgia della Passione del Signore. Successivamente, verrà svolta la tradizionale Via Crucis lungo le strade della cittadina, coinvolgendo i partecipanti in un percorso di riflessione sul sacrificio di Cristo. Il culmine della serata sarà su S’Iscravamentu, un rituale commovente in cui la statua di Cristo sarà rimossa dalla Croce. Una rappresentazione che tocca profondamente i cuori dei fedeli, rievocando l’amore e il sacrificio salvifico di Gesù. Questo momento sarà seguito dalla fiaccolata, durante la quale la comunità accompagnerà il Cristo morto verso

