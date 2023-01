Maltempo: breve tregua poi torna la neve,migliora da giovedì - Sardegna

Il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la Sardegna con temperature sotto lo zero e abbondanti nevicate concederà solo una breve tregua oggi, per poi riproporre precipitazioni, anche a carattere nevoso al alta quota, dalla serata di martedì 24 gennaio. E' il quadro delineato per le prossime ore dall'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

L'Isola, dunque, resterà nella morsa del gelo almeno sino a giovedì prossimo. Ma nel week end tornerà anche il forte vento di maestrale, con possibili mareggiate sulle coste occidentali.

Intanto anche questa mattina la Sardegna si è svegliata con temperature polari. Secondo i dati forniti dall'Arpas, nella stazione di Illorai, paese del Goceano a 500 metri d'altezza, si è registrata la temperatura record di meno 10.1 gradi, -9.9 a Villanova Strisaili. Freddo anche a Giave, -6 gradi, e Ozieri con -5.

"Le condizioni meteo resteranno instabili sulla Sardegna almeno sino a giovedì 26 - spiegano dall'Ufficio Meteo dell'Aeronautica - quando l'anticiclone Atlantico porterà un deciso miglioramento in tutto il Mediterraneo, con conseguente innalzamento delle temperature. Da martedì il cielo sarà di nuovo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale e nevicate sopra i 1000 metri nella notte tra martedì e mercoledì. Sabato 28 - prosegue l'esperto dell'Aeronautica di Decimomannu - tornerà a soffiare il maestrale sulla nostra isola con forti raffiche. Il mare resta molto mosso o agitato con possibili mareggiate sulle coste esposte".



Fonte: Ansa Sardegna