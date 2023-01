Marrubiu

Il Comune ha previsto 29 spazi per commercianti e produttori agricoli

Saranno 29 i posteggi concessi dal Comune di Marrubiu in occasione del Carnevale – per dodici anni – a commercianti, produttori agricoli e chiunque voglia avviare un’attività di vendita su aree pubbliche.

Le zone in concessione saranno sei, in via Trieste, via Brescia, piazza Manzoni, via Oberdan e nelle aree parcheggio di via Arborea e via Tevere.

Tempo fino al 6 febbraio per la presentazione delle domande, che dovranno pervenire al Comune con consegna a mano, tramite raccomandata o via posta certificata (alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Le domande dovranno essere redatte sul modulo a disposizione sul sito del Comune, con un bollo da 16 euro e la fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, saranno redatte delle graduatorie secondo i criteri indicati nel bando. L’assegnazione dei posteggi è fissata per il 14 febbraio.

Per tutte le informazioni, il bando completo e la planimetria delle zone di posteggio è possibile consultare il sito del Comune di Marrubiu, alla pagina dedicata.

Lunedì, 23 gennaio 2023