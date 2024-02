Oristano

Varie ipotesi in attesa della definizione dei risultati

Poche ore fa sette, ora addirittura cinque, ma si potrebbe tornare a sei. Sono numeri ballerini quelli che si rincorrono relativamente ai seggi che potrebbero essere attribuiti nel nuovo Consiglio regionale per il Collegio di Oristano.

Al momento c’è la certezza che occuperanno un posto nella nuova Assemblea Antonio Solinas del Pd e Alessandro Solinas del Movimento 5 Stelle, tra i banchi della maggioranza. Così come è certo torni in aula Emanuele Cera, passando dalla maggioranza all’opposizione e ora tra le fila di Fratelli d’Italia, dopo l’uscita da Forza Italia.

In corsa ci sono anche anche Peppino Canu, candidato con Sinistra Futura e il sindaco di Neoneli Salvatore Cau, della civica Orizzonte Comune.

Un sesto seggio in capo alla maggioranza potrebbe essere occupato dal sindaco di Santu Lussurgiu e consigliere regionale uscente Diego Loi, candidato con Alleanza Verdi e Sinistra.

Tornando all’opposizione, qualche incertezza sul seggio da attribuire ad Alfonso Marras, consigliere regionale uscente in quota Partito Sardo d’Azione, nonostante l’alto numero di preferenze. Bisognerà contare i resti. A. Cagliari si era anche diffusa la notizia che il candidato presidente sconfitto Paolo Truzzu finisse in capo ai sardisti e proprio il posto di Marras potesse essere in pericolo e in questo caso, qualora ancora il gioco dei resti fosse al ribasso, l’oristanese avrebbe rischiato di trovarsi con soli cinque rappresentanti. Si è appreso però che il posto in Consiglio di Truzzu sarà in quota alla lega. Dal Psd’az, inoltre, danno per sicura la presenza di Alfonso Marras, anche con i conti dei resti. E con gli stessi conti l’Oristanese potrebbe arrivare ad eleggere persino un settimo consigliere.

Martedì, 27 febbraio 2024