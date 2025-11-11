"Ognuno deve costruire qualcosa nella vita, io sono contro l'eredità". E' il messaggio che Luca Barbareschi 'invia ai figli' dal salotto di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno. "Non lascio nulla ai miei figli, che avranno comunque moltissimo visto che ho già dato prima. La mia reazione è stata dura quando ho visto quanto egoismo c’è da parte loro", dice l'attore, regista e produttore. Luca Barbareschi, 69 anni, ha avuto 6 figli.

"Nella vita è importante chiedere 'come stai?' e poi parlare di sé. Io non avevo nulla, ho costruito tutto. I miei figli hanno avuto tanto, case di qua e di là. I miei figli hanno già una casa di 10 vani a Filicudi. Quando hanno continuato a chiedere soldi a 40 anni, ho detto basta a questa cultura del piagnisteo", aggiunge Barbareschi.

"Ognuno è artefice della propria vita. Io lascio cose costose e poi il mantenimento della casa lo paga la mia ex moglie: loro, pur avendo i soldi, non li danno. Ognuno deve costruire qualcosa nella vita, io sono contro l'eredità. Io non ho mai ereditato e ho sempre fatto qualcosa di mio", ribadisce.

"Noi figli non abbiamo chiesto a voi genitori di metterci al mondo", replica Balivo. "Stronzate!", sbotta Barbareschi. "Ma cosa vuol dire questa roba qui? Tutti fanno figli, è la natura. E' un'idiozia questa", dice l'attore. "Se sei un padre, devi fare il padre", incalza la conduttrice. "Un figlio diventa un adulto con il padre e con la madre. Ognuno deve essere artefice della propria vita ma a quella vita bisogna arrivarci", afferma Balivo.