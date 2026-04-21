L'inchino alla moto di Valentino Rossi diventa un'opera in Lego - Notizie

Dopo i mosaici realizzati per rendere omaggio a Max Pezzali, ex frontman degli 883, e ai campioni dello sport Jannik Sinner, Gianfranco Zola e Alessia Orro il brickbuilder Maurizio Lampis ha composto la sua ultima opera dedicata a Velentino Rossi. Si tratta di una riproduzione in Lego della fotografia scattata dopo la storica vittoria nel Gran Premio del Sudafrica a Welkom il 18 aprile 2004 rimasta celebre per il bacio e l'inchino alla moto. Lampis ha costruito l'opera, delle dimensioni di 89x63 centimetri, in circa un mese utilizzando 8mila mattoncini.Il mosaico sarà esposto per la prima volta in assoluto a Cagliari durante l'evento "Brick Art Exhibition" nel quale da venerdì 24 aprile a 14 maggio, al Search del Largo Carlo Felice (all'interno del palazzo municipale) sanno esposte tutte le opere realizzate con mattoncini Lego da Maurizio Lampis.Un posto di spicco sarà riservato all'opera dedicata a Sant'Efisio e non sarebbe potuto essere altrimenti visto il periodo che cade durante la festa dedicata al martire guerriero.E ad affiancarla saranno oltre 50 opere realizzate complessivamente con oltre un milione di mattoncini.Ad illustrare i dettagli dell'esposizione, aperta al pubblico con ingresso gratuito sono stati il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e l'assessora alla Cultura, Spettacolo e Turismo, Maria Francesca Chiappe. "Ci fa piacere ospitare un artista cagliaritano come Maurizio Lampis e spero che in futuro - l'auspicio del presidente Benucci - anche il Palazzo Bacaredda, magari l'anno prossimo in occasione del 120 anniversario della sua realizzazione, possa essere riprodotto con i mattoncini Lego". "Un'occasione - ha aggiunto l'assessora Chiappe - non solo legata alla cultura ma anche alla conoscenza visto che sono riprodotti monumenti sardi e di tutto il mondo.Il valore aggiunto a...

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