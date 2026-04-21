Dopo i mosaici realizzati per rendere omaggio a Max Pezzali, ex
frontman degli 883, e ai campioni dello sport Jannik Sinner,
Gianfranco Zola e Alessia Orro il brickbuilder Maurizio Lampis ha
composto la sua ultima opera dedicata a Velentino Rossi. Si tratta
di una riproduzione in Lego della fotografia scattata dopo la
storica vittoria nel Gran Premio del Sudafrica a Welkom il 18
aprile 2004 rimasta celebre per il bacio e l'inchino alla moto.
Lampis ha costruito l'opera, delle dimensioni di 89x63 centimetri,
in circa un mese utilizzando 8mila mattoncini.
Il mosaico sarà esposto per la prima volta in
assoluto a Cagliari durante l'evento "Brick Art Exhibition" nel
quale da venerdì 24 aprile a 14 maggio, al Search del Largo Carlo
Felice (all'interno del palazzo municipale) sanno esposte tutte le
opere realizzate con mattoncini Lego da Maurizio Lampis.
Un posto di spicco sarà riservato all'opera
dedicata a Sant'Efisio e non sarebbe potuto essere altrimenti visto
il periodo che cade durante la festa dedicata al martire
guerriero.
E ad affiancarla saranno oltre 50 opere
realizzate complessivamente con oltre un milione di mattoncini.
Ad illustrare i dettagli dell'esposizione,
aperta al pubblico con ingresso gratuito sono stati il presidente
del Consiglio comunale, Marco Benucci e l'assessora alla Cultura,
Spettacolo e Turismo, Maria Francesca Chiappe. "Ci fa piacere
ospitare un artista cagliaritano come Maurizio Lampis e spero che
in futuro - l'auspicio del presidente Benucci - anche il Palazzo
Bacaredda, magari l'anno prossimo in occasione del 120 anniversario
della sua realizzazione, possa essere riprodotto con i mattoncini
Lego". "Un'occasione - ha aggiunto l'assessora Chiappe - non solo
legata alla cultura ma anche alla conoscenza visto che sono
riprodotti monumenti sardi e di tutto il mondo.
Il valore aggiunto a...
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