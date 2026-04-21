- RIPRODUZIONE RISERVATADopo i mosaici realizzati per rendere omaggio a Max Pezzali, ex frontman degli 883, e ai campioni dello sport Jannik Sinner, Gianfranco Zola e Alessia Orro il brickbuilder Maurizio Lampis ha composto la sua ultima opera dedicata a Velentino Rossi. Si tratta di una riproduzione in Lego della fotografia scattata dopo la storica vittoria nel Gran Premio del Sudafrica a Welkom il 18 aprile 2004 rimasta celebre per il bacio e l'inchino alla moto. Lampis ha costruito l'opera, delle dimensioni di 89x63 centimetri, in circa un mese utilizzando 8mila mattoncini.
    Il mosaico sarà esposto per la prima volta in assoluto a Cagliari durante l'evento "Brick Art Exhibition" nel quale da venerdì 24 aprile a 14 maggio, al Search del Largo Carlo Felice (all'interno del palazzo municipale) sanno esposte tutte le opere realizzate con mattoncini Lego da Maurizio Lampis.
    Un posto di spicco sarà riservato all'opera dedicata a Sant'Efisio e non sarebbe potuto essere altrimenti visto il periodo che cade durante la festa dedicata al martire guerriero.
    E ad affiancarla saranno oltre 50 opere realizzate complessivamente con oltre un milione di mattoncini.
    Ad illustrare i dettagli dell'esposizione, aperta al pubblico con ingresso gratuito sono stati il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e l'assessora alla Cultura, Spettacolo e Turismo, Maria Francesca Chiappe. "Ci fa piacere ospitare un artista cagliaritano come Maurizio Lampis e spero che in futuro - l'auspicio del presidente Benucci - anche il Palazzo Bacaredda, magari l'anno prossimo in occasione del 120 anniversario della sua realizzazione, possa essere riprodotto con i mattoncini Lego". "Un'occasione - ha aggiunto l'assessora Chiappe - non solo legata alla cultura ma anche alla conoscenza visto che sono riprodotti monumenti sardi e di tutto il mondo.
    Il valore aggiunto a...

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