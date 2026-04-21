Le principali associazioni di categoria, in rappresentanza
dell'intero sistema produttivo della Sardegna - dall'industria
all'artigianato e dall'agricoltura al commercio - sollecitano un
intervento della Regione "per adottare una soluzione
all'inarrestabile incremento dei costi sostenuti dalle imprese per
il trasporto delle merci".
"All'aumento dei costi legati all'ETS, da fine
febbraio si aggiunge, per via delle tensioni geopolitiche in Medio
Oriente, anche il rincaro del 25% del gasolio per autotrasporto.
Una dinamica che ha aggravato la già esistente condizione di
disparità di cui strutturalmente soffre il sistema produttivo
regionale per via dell'insularità - dicono in una nota
Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confartigianato, CNA,
Confesercenti, Confcommercio, Legacoop, Associazione Cave e Miniere
e Confcooperative - Tutte le merci in ingresso e in uscita dalla
Sardegna registrano ormai un incremento dei costi di trasporto
superiore al 40%, in larga parte riconducibile all'ETS. Tale
aggravio, ulteriormente amplificato dall'aumento dei costi del
carburante, si sta riflettendo su trasportatori e committenti che,
con senso di responsabilità, fanno quanto possibile per non
trasferire integralmente gli aumenti sui consumatori finali".
Il rischio è quello di "una perdita di
competitività irreversibile per le imprese sarde in tutti i
settori". In questo contesto, le associazioni di categoria, in una
lettera a firma congiunta, hanno formalmente segnalato alla
presidenza della Regione e agli assessorati competenti la necessità
di un "intervento immediato", evidenziando come "il fenomeno
rischia di assumere dimensioni estremamente pericolose per la
tenuta del sistema produttivo, ma anche per i consumatori
finali".
"Le sole rotte Olbia-Livorno e Porto
Torres-Genova hanno già visto un aggravio annuo superiore ai 50
milioni di euro nel 2025, che rischia di raggiungere i 70 milioni
nell'anno in corso, a causa dell'aumento del costo relativo all'ETS
- osservano - Questi valori sono riferiti a due sole rotte, che...
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