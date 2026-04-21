America's Cup: tra un mese al via la regata preliminare di Cagliari - Notizie

Manca un mese esatto al via ufficiale della Louis Vuitton 38/a America's Cup di vela, che inizierà con la prima regata preliminare in Sardegna, al largo di Cagliari, dal 21 al 24 maggio, in vista della fase finale a Napoli nell'estate 2027.Cinque i team iscritti, ma solo tre - Emirates Team New Zealand, GB1 e Luna Rossa - partecipano con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling, una delle quali dedicata a equipaggi formati da donne e giovani velisti, mentre La Roche-Posay Racing Team e Tudor Team Alinghi schiereranno solo uno scafo AC40.La giornata ufficiale di allenamento sarà giovedì 21 maggio, con gli ufficiali di regata, guidati dal direttore della Regata Iain Murray, che potranno perfezionare i loro processi prima dell'inizio delle regate. Venerdì 22 sono previste tre gare di flotta, che inizieranno alle 15. Stesso programma per sabato 23.Domenica 24 maggio sono previste due gare di flotta; al termine della serie di regate, le prime due barche accederanno a un Match race (uno contro uno) per decidere il vincitore.I detentori di New Zealand hanno recentemente dedicato molto tempo in mare a navigare con il loro AC75 'Taihoro', con al timone Nathan Outteridge e il nuovo arrivato Seb Menzies. Mentre giocatori Jake Pye e Jo Aleh potrebbero guidare come coppia nella squadra femminile e giovanile.GB1 nella squadra senior punta su Dylan Fletcher e Ben Cornish. Ma i britannici vantano tra le loro file anche la medaglia d'oro olimpica Ellie Aldridge e la campionessa mondiale femminile Hattie Rogers, insieme a una schiera di nuovi talenti come Finn Dickinson, Finn Morris e Sam Webb.Luna Rossa è la squadra che ha fatto più allenamenti AC40 in vista di maggio, essendo di base...

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