Manca un mese esatto al via ufficiale della Louis Vuitton 38/a
America's Cup di vela, che inizierà con la prima regata preliminare
in Sardegna, al largo di Cagliari, dal 21 al 24 maggio, in vista
della fase finale a Napoli nell'estate 2027.
Cinque i team iscritti, ma solo tre - Emirates
Team New Zealand, GB1 e Luna Rossa - partecipano con due
imbarcazioni AC40 monotipo foiling, una delle quali dedicata a
equipaggi formati da donne e giovani velisti, mentre La Roche-Posay
Racing Team e Tudor Team Alinghi schiereranno solo uno scafo
AC40.
La giornata ufficiale di allenamento sarà
giovedì 21 maggio, con gli ufficiali di regata, guidati dal
direttore della Regata Iain Murray, che potranno perfezionare i
loro processi prima dell'inizio delle regate. Venerdì 22 sono
previste tre gare di flotta, che inizieranno alle 15. Stesso
programma per sabato 23.
Domenica 24 maggio sono previste due gare di
flotta; al termine della serie di regate, le prime due barche
accederanno a un Match race (uno contro uno) per decidere il
vincitore.
I detentori di New Zealand hanno recentemente
dedicato molto tempo in mare a navigare con il loro AC75 'Taihoro',
con al timone Nathan Outteridge e il nuovo arrivato Seb Menzies.
Mentre giocatori Jake Pye e Jo Aleh potrebbero guidare come coppia
nella squadra femminile e giovanile.
GB1 nella squadra senior punta su Dylan Fletcher
e Ben Cornish. Ma i britannici vantano tra le loro file anche la
medaglia d'oro olimpica Ellie Aldridge e la campionessa mondiale
femminile Hattie Rogers, insieme a una schiera di nuovi talenti
come Finn Dickinson, Finn Morris e Sam Webb.
Luna Rossa è la squadra che ha fatto più
allenamenti AC40 in vista di maggio, essendo di base...
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