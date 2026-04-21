Dermatite bovina, Agus 'lavoriamo per superare problema il prima possibile' - Notizie

"Siamo in una fase che richiede la massima attenzione. In queste ore, grazie all'azione tempestiva ed efficace dell'Assessorato della Sanità e della Asl si sta lavorando per contenere e superare il problema il prima possibile. Il blocco della movimentazione dei capi è una misura che pesa sugli allevatori e l'obiettivo deve essere quello di ridurne al minimo la durata, evitando penalizzazioni per la Sardegna rispetto ad altre regioni". Lo ha detto l'assessore dell'Agricoltura, Francesco Agus, nel corso del Tavolo verde oggi in Assessorato, un momento di confronto con le associazioni di categoria convocato in una fase particolarmente delicata per il comparto zootecnico. Al centro dell'incontro, il tema della dermatite bovina, tornata a manifestarsi negli allevamenti del Sud Sardegna.Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di convocare a breve il tavolo tecnico per il coordinamento delle attività in materia di contrasto alla dermatite nodulare contagiosa in Sardegna con il coinvolgimento delle strutture regionali competenti, anche alla luce degli aggiornamenti in corso. "È uno strumento fondamentale per garantire un'azione tempestiva e coordinata tra tutte le strutture coinvolte", evidenzia Agus. Il Tavolo ha il compito di monitorare e coordinare le attività, rafforzare la comunicazione e l'informazione, in particolare verso gli allevatori, e formulare proposte anche in merito a eventuali misure di sostegno per le aziende zootecniche. Sul fronte del sostegno alle imprese, l'assessore ha confermato la disponibilità di ulteriori risorse, frutto di economie su poste già stanziate nel 2025 dal Consiglio regionale. "Al netto delle somme già impegnate, abbiamo a disposizione 13 milioni di euro che intendiamo utilizzare per rafforzare gli interventi a favore delle aziende colpite.L'obiettivo è quello di estendere gli indennizzi relativi al blocco della movimentazione dei capi, inizialmente previsti solo sino al mese di settembre e durata...

Leggi tutto su Ansa Sardegna