Conti Summer Camp, a Oristano il Bruno mundial con l'ex capitano rossoblù - Notizie

- ORISTANO, 21 APR - Un campione del mondo, Bruno Conti. E i suoi figli Daniele, ex capitano del Cagliari, e Andrea, giovanili della Roma poi anche Lecco, Nocerina e Carpi. Sono i promotori a Oristano del Conti Summer Camp, in programma dal 5 all'11 luglio al Centro Federale "Tino Carta" di Sa Rodia.Il progetto - presentato oggi a Oristano - è rivolto ai giovani nati tra il 2012 e il 2018. Il camp propone due formule.La prima, il Full Camp, prevede 6 giorni e 7 notti in struttura, con alloggio all'Hostel Rodia tra doppie sedute tecniche quotidiane, attività ricreative, momenti serali organizzati, utilizzo della piscina e sessioni dedicate al recupero. Il pacchetto include assicurazione e kit di abbigliamento.La seconda formula, più flessibile, consente la partecipazione giornaliera con doppia seduta tecnica — una al mattino e una alla sera — con la possibilità di scegliere anche una sola sessione. Anche in questo caso sono inclusi assicurazione e completino di allenamento.I ragazzi saranno seguiti direttamente da ex campioni e professionisti del settore con metodologie e approcci tipici del calcio di alto livello. "La nostra famiglia da anni è impegnata in e vuole portare avanti un progetto educativo per la crescita dei giovani calciatori - spiega Daniele Conti -. Nel calcio italiano ci sono tanti bambini bravi con qualità che meritano di essere valorizzate. Ci rivolgiamo soprattutto a loro per dare un'opportunità di crescere. Il nostro camp, quindi, punterà molto sugli aspetti tecnici".L'iniziativa è patrocinata dal Comune. "Oristano, Città europea dello sport 2019, continua a ospitare eventi sportivi di grande importante - afferma il sindaco Massimiliano Sanna -. Con il Conti Summer Camp, lo sport si conferma veicolo di crescita e di...

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