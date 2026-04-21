- ORISTANO, 21 APR - Un campione del mondo, Bruno Conti. E i suoi
figli Daniele, ex capitano del Cagliari, e Andrea, giovanili della
Roma poi anche Lecco, Nocerina e Carpi. Sono i promotori a Oristano
del Conti Summer Camp, in programma dal 5 all'11 luglio al Centro
Federale "Tino Carta" di Sa Rodia.
Il progetto - presentato oggi a Oristano - è
rivolto ai giovani nati tra il 2012 e il 2018. Il camp propone due
formule.
La prima, il Full Camp, prevede 6 giorni e 7
notti in struttura, con alloggio all'Hostel Rodia tra doppie sedute
tecniche quotidiane, attività ricreative, momenti serali
organizzati, utilizzo della piscina e sessioni dedicate al
recupero. Il pacchetto include assicurazione e kit di
abbigliamento.
La seconda formula, più flessibile, consente la
partecipazione giornaliera con doppia seduta tecnica — una al
mattino e una alla sera — con la possibilità di scegliere anche una
sola sessione. Anche in questo caso sono inclusi assicurazione e
completino di allenamento.
I ragazzi saranno seguiti direttamente da ex
campioni e professionisti del settore con metodologie e approcci
tipici del calcio di alto livello. "La nostra famiglia da anni è
impegnata in e vuole portare avanti un progetto educativo per la
crescita dei giovani calciatori - spiega Daniele Conti -. Nel
calcio italiano ci sono tanti bambini bravi con qualità che
meritano di essere valorizzate. Ci rivolgiamo soprattutto a loro
per dare un'opportunità di crescere. Il nostro camp, quindi,
punterà molto sugli aspetti tecnici".
L'iniziativa è patrocinata dal Comune.
"Oristano, Città europea dello sport 2019, continua a ospitare
eventi sportivi di grande importante - afferma il sindaco
Massimiliano Sanna -. Con il Conti Summer Camp, lo sport si
conferma veicolo di crescita e di...
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