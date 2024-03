Cagliari

La proprietaria ha chiesto aiuto al 115

Un intervento insolito questa mattina per una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari: con una telefonata al 115 ha chiesto aiuto la proprietaria di un cane che si era infilato tra le pale di una pianta di fico d’India ed era rimasto intrappolato.

Dal distaccamento del porto, in via Roma, i vigili hanno raggiunto la zona di via Vittorio Veneto e sono riusciti rapidamente a liberare l’animale, che se l’è cavata con qualche graffio ed ha potuto riprendere la passeggiata con la sua padrona.